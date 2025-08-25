«Я очень устала»: спасенная на Курилах туристка вышла на связь
Спасенная на Курилах туристка Степанова вышла на связь
Фото: Telegram/Константин Истомин|Курильский муниципальный округ/Ist_konst_mayor
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
О местонахождении группы ничего не было известно почти сутки.
Туристка Инна Степанова, которая входила в состав спасенной на Итурупе группы, вышла на связь. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.
Отвечая на вопрос журналиста о том, где сейчас находится группа девушка отметила, что они пообедали, а дальше планируют лечь спать.
«Все хорошо. Я очень сильно устала», — сказала Степанова.
Также девушка добавила, что очень рада счастливому завершению этой истории.
В воскресенье, 24 августа, в районе вулкана Баранского на острове Итуруп пропала группа туристов из десяти человек. Среди них была и Степанова. К спасательной операции были подключены не только сотрудники отдела МВД, администрации, но и военные. Путешественников искали 16 человек. Работе спасателей мешали плохие погодные условия — сильный туман.
Не так давно стало известно, что потерявшуюся почти сутки назад группу нашли. Все живы. Их здоровью ничего не угрожает.
Ранее 5-tv.ru писал, что еврокоптер вылетит к застрявшей на пике Победы Наталье Наговицыной. Женщина, которая сломала ногу при спуске с горы, не выходит на связь почти десять дней.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.