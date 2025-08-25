Задержан врио замгубернатора Курской области Базаров

Фото: ВКонтакте/Владимир Базаров/bazarov_vv

Действия правоохранителей связаны с обстоятельствами, которые произошли на предыдущем месте работы чиновника.

Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров был задержан. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в ходе заседания правительства области.

«У нас задержан временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Владимир Васильевич Базаров. В настоящий момент проходят следственные действия», — поделился он.

По словам Хинштейна, задержание связано с обстоятельствами, которые произошли на предыдущем месте работы Базарова. Глава региона напомнил, что до поста в правительстве Курской области тот около пяти лет работал заместителем губернатора по строительству и транспорту Белгородской области.

Базаров также с 2016 до ноября 2020 года занимал пост вице-губернатор Севастополя. Он курировал департаменты городского хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры, сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии.

