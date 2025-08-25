«Огромный потенциал»: как проходит Московская международная неделя кино

Фото, видео: 5-tv.ru

Участниками форума стали создатели популярного во всем мире мультсериала «Три кота» режиссер Дмитрий Высоцкий и продюсер Артем Васильев.

С документальными новинками могут познакомиться гости Московской международной недели кино. В эти дни она проходит сразу на нескольких площадках столицы. Одна из которых — в прямом смысле — не стоит на месте. По улицам и паркам путешествует первый московский кинотрак — уникальный мобильный кинотеатр. На форум собрались представители киноиндустрии из 20 стран. Своими секретами с ними поделился обладатель четырех «Оскаров». Подробнее расскажет корреспондент «Известий» Александр Надсадный.

Камеры включены, мотор идет — Московская международная неделя кино, набирает оборот. Одна из главных звезд красной ковровой дорожки — мастер единоборств и обаятельный злодей 60-летний актер Марк Дакаскос. Он уже успел оценить московские пейзажи.

«Я думаю, что у Москвы огромный потенциал. Я считаю, это прекрасная страна, прекрасный город, один из моих любимых. Такой зеленый, с великолепной архитектурой, а люди, по моему опыту, очень открытые, с добрым сердцем, понимающие жизнь», — отметил американский актер Марк Дакаскос.

Кинофорум, посвященный укреплению международных связей в киноискусстве, собрал под столичным небом кинодеятелей из более чем 20 стран, все знают толк в культурном коде российского кинематографа.

«Какие бы вокруг другие ценности не пропагандировались, традиционные ценности всегда выигрывают», — заметил сценарист, продюсер и медиаменеджер Александр Акопов.

Всю неделю успешные режиссеры, продюсеры и известные актеры будут говорить со зрителями на международном киноязыке.

Интересная находка –мобильный кинотеатр. Это когда не вы идете в кинозал, а кинозал приезжает к вам, на колесах. Все для того, чтобы встреча с искусством проходила в комфортных условиях.

Российское кино — оно про добро, любовь, веру в хорошее. Вот и создателди супер популярного как у нас, так и зарубежом мультсериала «Три кота» режиссер Дмитрий Высоцкий и продюсер Артем Васильев считают, что секрет успеха их усатых и хвостатых героев, в простых семейных ценностях — любви и уважении.

«Наш ДНК — это именно семья, и через семью идет и развлечение, и образование. И зритель начинает узнавать себя. Наш культурный семейный код прекрасно перелетел через все границы и прекрасно строился в их представления о прекрасном. Даже в Финляндии, в школах, где изучают русский язык, наглядным пособием являются „Три кота“», — рассказывает режиссер Дмитрий Высоцкий.

Добрая история о жизни и приключениях семьи котов — Коржика, Карамельки, Компота — завоевала множество международных призов и наград. Пушистые герои, транслирующие с экранов русскую культуру и правильные ценности, так полюбились иностранным зрителям, что их не смогли согнать с зарубежных платформ ни экономические санкции, ни политические запреты.

«Да есть страны, которые перестали показывать по политическим соображениям, но он продолжает показываться. Этот контент пересекает границы и, на самом деле, в очень разных странах. Мы упомянули Турцию, Азию и так далее… Не только! Англия и еще масса западных стран», — приводит пример продюсер Артем Васильев.

Все ждали, когда же появится культовый режиссер Вуди Аллен, и он вышел на видеосвязь прямо с удобного дивана. Режиссер и продюсер Федор Бондарчук приветствовал метра на английском языке. Его голос — узнаваемый, ироничный — стал частью нашей кинематографической культуры. Он создавал не просто фильмы, а целые миры, в которые хотелось возвращаться.

Четырехкратный обладатель премии «Оскар» рассказал огромному залу о своем отношении к российскому кинематографу и поделился взглядами на современную киноиндустрию.

«На самом деле, я был очень аполитичным режиссером. Я всегда делал личные фильмы. И мне просто повезло, что они нашли отклик в Соединенных Штатах и по всему миру», — рассказал режиссер и сценарист Вуди Аллен.

Для начинающих кинематографистов, и простых зрителей Московская международная неделя кино — это большое культурное событие. Впереди еще несколько дней мастер-классов, лекций и кинопоказов.

