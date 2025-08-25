Фестиваль Burning Man в США накрыла песчаная буря

Фото, видео: 5-tv.ru

Сильный ветер буквально уничтожил палаточный лагерь.

Американский фестиваль Burning Man оказался под угрозой срыва. Все из-за песчаной бури, бушующей в пустыне штата Невада. Десятки тысяч гостей оказались практически в эпицентре стихийного бедствия.

Видимость там почти нулевая. Дышать можно только через маски, а глаза защищают очками. Песок заметает лагерь участников. От временного поселения практически ничего не осталось. Палатки разрывает сильный ветер. Его порывы превышают 22 метра в секунду.

Ветер уничтожает и художественные инсталляции — главную особенность мероприятия. Так, среди разрушенных объектов оказалась работа «Блэк Клауд». Восьмитонная надувная туча сопротивлялась непогоде около 15 минут. Но все же не выдержала.

