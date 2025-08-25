Сотрудники ФСБ накрыли один из крупнейших ресурсов в РФ по продаже персональных данных
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Злоумышленники за деньги предоставляли доступ к онлайн-базе.
В России накрыли одну из крупнейших площадок, где торговали персональными данными. Онлайн-сервис мог предоставить паспортные данные, место работы и проживания, доходы, а также сведения о кредитной истории.
Незаконным ресурсом пользовались коллекторы и мошенники. А организаторы площадки зарабатывали десятки миллионов рублей.
Владелец сервиса и главный администратор уже под стражей. Оперативники ищут соучастников преступной схемы.
