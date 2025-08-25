Великобритания планирует обучать боевиков ВСУ до 2026 года
Фото, видео: 5-tv.ru
Подготовку прошли уже более 50 тысяч украинцев.
Великобритания собирается еще, как минимум, полтора года обучать боевиков ВСУ. Об этом заявили в министерстве обороны Соединенного Королевства. Кроме того, там пообещали усовершенствовать программу, чтобы подготовить еще больше командиров и инструкторов.
Инициатива под названием «Интер-Флекс» по тренировке националистов стартовала еще в 2022 году. За это время Британия обучила свыше 50 тысяч украинцев.
