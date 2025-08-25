Туристы в тумане: почему гид с группой заблудились на Курилах

Фото, видео: 5-tv.ru

Связи с путешественниками не было с субботы.

Найдены живыми: на Курилах спасли пропавших туристов. Группа из десяти человек отправилась покорять вулкан на острове Итуруп и не вернулась в лагерь. Об их судьбе ничего не знали с субботы. Все это время их искали. Поднять вертолет не получалось из-за тумана. Наконец, сегодня удалось подключить авиацию. О первых эмоциях спасенных и о деталях поисковой операции — в репортаже корреспондента «Известий» Евгения Подтергеры.

Группу пропавших туристов встречают прямо на взлетной полосе Курильска. Люди, кажется, немного расстроены и напуганы.

На лицах — усталость, но из рук они не выпускают телефоны. Два дня без связи — нужно сообщить всем, что живы и вернулись. После — сон и еда. На вулкане группа даже не смогла развести костер.

Десять человек, девять девушек и гид, больше суток блуждали в окрестностях вулкана Баранского — туман был такой, что не видно ничего на расстоянии вытянутой руки. Кроме того, периодически шел дождь. Погода не задалась с начала экспедиции, но восхождение решили не переносить: все не местные, у всех обратные билеты на самолет.

Каким образом потерялись — будет выяснять Следственный комитет. Поход организовал турклуб «Гора». В программу входили горячие источники и покорение вулкана Баранского. Это исполин высотой в 1125 метров в северной части Грозного хребта. Маршрут не самый сложный, им ежегодно идут сотни туристов-экстремалов, но дикий и совершенно непредсказуемый. Здесь все тургруппы обязаны регистрировать маршруты — подавать точные даты похода, координаты движения, выходить на спутниковую связь в ключевых точках. Маршрут пропавших туристов был не зарегистрирован.

Гид Валерий с супругой тоже на этом маршруте впервые. Фактически они обкатывали тур на группе из восьми женщин. Закончилось все масштабной спасательной операцией. Туристов искали специалисты МЧС, полиция, и даже военные на сверхпроходимой технике с привлечением авиации.

«Затраты могут достигать миллионов рублей. Понятное дело, что может задействоваться техника, вертолеты, работа десятков спасателей. И в том случае, если вина гида либо туристической компании будет доказана, государство вправе взыскать расходы с виновных лиц», — рассказал юрист Никита Кулачкин.

Найденных женщин осмотрели медики. Сейчас власти Итурупа разместили туристов в гостинице, организовали горячее питание и договариваются с авиакомпаниями об отправке спасенных домой. На свой рейс группа опоздала, он улетел сегодня утром.

