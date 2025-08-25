Сверкающая улыбка: какие продукты отбеливают зубы без вреда для эмали

Фото: 5-tv.ru

Они точно есть в вашем холодильнике.

Клубника, ананасы, яблоки, морковь и молочные продукты помогут отбелить зубы естественным путем. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал стоматолог-терапевт и пародонтолог Павел Лысенков.

Эксперт подчеркнул, что с мягким отбеливанием зубов хорошо справится клубника, так как в ее составе есть яблочная кислота, бережно растворяющая пигментные пятна на эмали. Однако быстрого эффекта ожидать не нужно и серьезного ярко видимого результата тоже.

При этом с налетом на поверхности зубов борются еще и яблоки с морковью.

«Подойдет и ананас. Этот фрукт содержит фермент, который очищает зубы от налета. Однако, как и в случае с клубникой, быстрого результата не будет», — пояснил специалист.

Врач отметил значение молочных продуктов, способствующих нейтрализации кислот в полости рта. Они обладают бактериостатическим действием и помогают избавиться от налета. Также такие продукты богаты кальцием и фосфором, что положительно сказывается на зубах.

Помимо этого, стоматолог предостерег от мифа — натирания зубов долькой лимона.

«Это может способствовать разрушению эмали из-за лимонной кислоты и развитию повышенной чувствительности зубов, кариесу», — заключил Лысенков.

