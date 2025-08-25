Фото, видео: www.globallookpress.com/Rick Gold/Capital Pictures; 5-tv.ru

Щедрый прием глава киевского режима организовал своим западным спонсорам.

И пока военкомы проводят жесткий отлов мужского населения, Зеленский устраивает дорогостоящие банкеты. Щедрый прием глава киевского режима организовал своим западным спонсорам в День независимости Украины.

Поздравить его лично приехали спецпосланник американского президента, а также премьер-министр Канады. Как полагается — не с пустыми руками. В подарок привезли оружие, дроны и деньги. А вот кому в этот день точно было не до праздника — так это вдовам и матерям погибших и пропавших без вести. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков рассказывает в подробностях.

Ко Дню независимости киевский режим подготовился основательно. Выпустил ролик — как Бог разговаривает с Украиной.

Зеленский записал видеообращение на Майдане. О том, какая Украина незалежная. Как они побеждают, не просят, а предлагают, как с ней считаются во всем мире. На 13 минут.

Сменив вышиванку Зеленский под звон колоколов вышел к гостям. На праздник в Киев приехал спецпосланник Трампа Кит Келлог, премьер-министр Канады Марк Карни. Последний пообещал военную помощь, и вспомнил, как его страна когда-то приютила бандеровцев.

«Ваша история уже стала частью канадской истории. Канада и Украина больше, чем друзья и союзники. Украинский народ является частью истории Канады и лучшие разделы этой истории еще впереди», — заявил Карни.

А вот Кит Келлог с трибуны выступать не стал. Наверняка, про всю независимость Украины расскажет Зеленскому за закрытыми дверьми. Но дабы задобрить спецпосланника Трампа, Зеленский вручил ему орден князя Ярослава Мудрого I степени. И снова много раз сказал спасибо.

И пока США пытаются пролоббировать переговорный трек, Канада выделяет два миллиарда долларов на военную помощь. Норвегия — 690 миллионов на ПВО. А ЕС переводит Украине десять миллиардов евро — украденных у России из доходов от наших замороженных активов. Видимо, такая поддержка прибавила Зеленскому уверенности, и он снова показывает, что никаких уступок, как того требует США, не будет.

Праздную День незалежности и за границей. Австралия просыпается первой, и там те, кто вовремя сбежали, сегодня отмечают.

В Киеве помпезно на Софийской площади, но довольно грустно на Майдане и вообще на Крещатике. Вдовы погибших ВСУшников вышли на митинг.

А в других городах Незалежной — Виннице, Николаеве, Хмельницком — на массовые протесты вышли родственники пропавших на фронте. Они видят готовность Москвы к обмену, но Киев не спешит возвращать пленных.

«Мы — голос исчезнувших наших родных. Мы поднимаем вопросы военнопленных, напоминаем обществу, что большая часть наших военнослужащих ждет освобождения, большая часть семей ждет хотя бы каких-то известий от своих родных, которые сейчас со статусом «без вести пропали», — говорит Наталь Кошай, родственница пропавшего на линии соприкосновения боевика.

Учитывая настроения в обществе, заявления Зеленского о победах страны, о ее независимости звучат все абсурднее.

«Украина находится в полном состоянии кабалы и в отношении Белого дома, и лидеров Европы, и Великобритании. И дело в том, что уже нынешний долг Украины перед странами Запада превышает ее ВВП. По официальным данным, это 184 миллиарда долларов», — отмечает политолог Инна Литвиненко.

Следит за денежными потоками полностью подконтрольная Западу НАБУ. Все это на фоне катастрофического бегства населения, распродажи недр и природных ресурсов, полной зависимости от западных вооружений. И ТЦК, которые рыщут по всей стране... Вот незалежная Украина.

