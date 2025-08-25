«Уходить любой ценой»: Стычкин рассказал, когда нужно заканчивать отношения

Актер Евгений Стычкин: рядом с любимым человеком не должно быть плохо

Некоторые люди не знают, как должна проявляться любовь партнера на самом деле.

Отношения должны строиться на взаимном комфорте и счастье. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru актер Евгений Стычкин на премьере сериала «Циники».

«Абьюзивные отношения — это зло. Нужно из них уходить любой ценой», — заявил артист.

По его словам, плохое самоощущение одного из партнеров в отношениях говорит о том, что чувства ненастоящие.

«Если вам кажется, что вы любите, но при этом вам плохо — это ложь. Значит, это не любовь. Любовь делает только счастье», — пояснил Евгений.

У Стычкина шестеро детей от трех женщин. Первая дочь артиста Соня родилась в 1995 году от отношений с однокурсницей Юлией Жемчуговой. Другие трое детей — сыновья Алексей и Лев и дочь Александра — появились на свет от первой жены актера, пианистки Екатерины Сканави, в 2001, 2002 и 2004 годах.

Второй супругой знаменитости стала актриса Ольга Сутулова. Когда их отношения завязались, Стычкин был еще женат и некоторое время жил на две семьи. Официально союз Ольга и Евгений заключили в 2012-м. В 2020 году у семейной пары родился сын Михаил, а в 2022-м еще один сын Яков.

