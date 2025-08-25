«Доброго времени суток»: какие фразы в рабочей переписке раздражают россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Деловое общение для большинства становится невыносимым, если речь слишком формальна.

Канцеляризмы, англицизмы и IT-лексика — вот главные раздражители в рабочей переписке. По крайней мере, так заявили россияне — участники исследования Контур. Толк, с результатами которого ознакомилась Газета.ру. Большинство респондентов ненавидят фразы «Прошу рассмотреть возможность», «Синканемся» и «Надо было вчера». При этом многие признались, что сами такое нередко пишут и произносят.

Большинство опрошенных считают оптимальным нейтрально-деловой стиль (31%), другим также подходит дружеский, но без панибратства (30%). 72% респондентов считают, что шаблонные или слишком формальные фразы мешают донести суть сообщения, и возникает непонимание: у 14% часто, у 58% время от времени.

Россиян спрашивали, что их раздражает сильнее, — стиль или контекст. Оказалось, что 32% чаще напрягает именно формулировка, например, «Доброго времени суток», а 27% — невнятность или несвоевременность сообщения, отсутствие четкой цели. Еще 30% респондентов выводят из себя оба фактора.

В ТОП-10 раздражающих фраз в деловом общении вошли:

Канцеляризмы «Просьба принять к сведению» и другие (28% респондентов);

Англицизмы «синкануться», «скипнуть», «месседж», «пошэрить», «факап» и прочие (26%);

Настойчивые выражения типа «Надо было вчера», «Надо сделать прямо сейчас» (21%);

Уменьшительно-ласкательные формы слов вроде «коллегушки», «отчетик» (20%);

Заявление «Мне за это не платят» (19%);

IT‑термины «фича», «баг», «флоу», «фреймворк» в деловом контексте (14%);

Мемы в деловом контексте типа «А ничего тот факт, что…?» (12%);

Формальности «Заранее спасибо», «Спасибо за понимание» (12%);

«Доброго времени суток» (12%);

«Можем по‑быстрому» (10%).

Примечательно, что «Доброго времени суток» и «Заранее спасибо» попали одновременно в два топа — раздражающих и часто используемых. То есть люди сами говорят то, что их бесит. При этом лишь 14% способны прямо сообщить собеседнику, что фраза неуместна.

