Сжирающая изнутри ярость: психолог назвала пугающие последствия гнева

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Должное пребывание в таком состонии крайне негативно сказывается на здоровье.

Когда человек испытывает гнев, его организм запускает ряд процессов, направленных на защиту или нападение. Эти реакции активируют все системы тела, что требует значительных энергетических затрат. И длительное пребывание в таком состоянии может быть опасным для здоровья. Подробнее о том, как контролировать эмоции, в беседе с Life.ru рассказала нейропсихолог Ирина Коржаева.

Повышенное давление

Во время злости у людей вступает в работу симпатическая нервная система. Она, по словам специалиста, выбрасывает гормоны — адреналин и норадреналин, которые повышают давление, учащают сердцебиение и усиливают мышечное напряжение.

Однако при полном отсутствии выражения гнева могут наступить хронический стресс, гипертония и сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому проявлять гнев нужно конструктивно. Для его реализации подходит физическая активность, общение и творчество.

Напряжение в мышцах

При гневе помимо адреналина выделяется и кортизол, также вызывающий мышечное напряжение и намекающий организму на возможную физическую активность. При этом долгое напряжение приводит к боли и усталости. Эксперт посоветовала расслаблять мышцы, практикуя дыхательные упражнения, медитацию или йогу, которые также снимают стресс.

Замедленное пищеварение

Во время активации симпатической нервной системы замедляется пищеварение. В результате образуются спазмы, может начаться вздутие или диарея. Улучшить пищеварительный процесс помогают техники релаксации.

Бессонница

Восстановлению во сне также мешают негативные мысли, которые становятся причиной тревоги и трудностей с засыпанием. Как подчеркнула Коржаева, необходимо создать спокойную атмосферу для улучшения качества сна.

Эмоциональный интеллект

Проявлять гнев через агрессию нейропсихолог не советует, поскольку это ухудшит взаимоотношения с окружающими людьми. В этом случае помогает эмоциональный интеллект, с помощью которого гневом можно управлять конструктивно. Так злящийся человек начнет развивать саморегуляцию, эмпатию и активное слушание.

К тому же эксперт отметила, что гормональный баланс изменяется при частом гневе и может оказать влияние на генетику человека. В таком случае ребенок необязательно будет злым, однако проявление наследия произойдет в реакциях на похожие ситуации.

Как справиться с негативом

Коржаева пояснила, что с гневом можно бороться, правильно дыша с помощью техник саморегуляции.

«Остановиться и подумать, что именно злит, это случайность или последняя капля. Если высказать или решить ситуацию нельзя — остается терпеть. В таком случае важно выплеснуть агрессию через спорт в сочетании с медитацией — так эффект сильнее», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных признаках того, когда наследник повторяет судьбу родителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX