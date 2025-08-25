Подруга хотела свести принцессу Диану с финансистом Джеффри Эпштейном

Фото: www.globallookpress.com/Branimir Kvartuc

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В 2019 году экономиста обвинили в торговле людьми. Одним из его друзей, к слову, был принц Эндрю, младший брат короля Карла III.

Подельница и бывшая любовница скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл рассказала, что его пытались свести, в романтическом плане, с принцессой Дианой. Об этом сообщает Radar Online. Сейчас женщина находится в тюрьме. После смерти банкира в тюремной камере она стала основной обвиняемой по делу о торговле людьми и секс-преступлениях, в том числе в отношении несовершеннолетних.

О желании подруги принцессы Дианы Розы Монктон организовать упомянутое свидание стало известно после публикации протокола беседы Максвелл с представителями Министерства юстиции США (DOJ). Гислейн надеется на помилование от президента Дональда Трампа, и в рамках соответствующего делопроизводства раскрыла детали прошлой жизни.

Слова заключенной вызвали волну обсуждений и спекуляций. По ее словам, Эпштейн налаживал связи в Лондоне с «высокопоставленными людьми», в том числе с близкой Розой Монктон, чей муж Доминик Лоусон был известным журналистом.

В череде этих знакомств и бесед подруга задумала устроить встречу с принцессой Дианой. Примечательно также, что Эпштейн был приятелем принца Эндрю, младшего брата короля Карла III. Эта дружба бросила черную тень на репутацию всей семьи, когда началось следствие.

«Хотели свести с Джеффри Эпштейном как с партнером для свидания… Я не хочу говорить плохо о Диане, но… Я не буду этого делать», — загадочно высказалась Гислейн Максвелл.

Однако ее словам не очень-то верят. Во-первых, она же сказала, что описываемые события происходили до ее знакомства с Эпштейном и началом совместных преступных дел. Во-вторых, Максвелл говорит, что свидание пытались организовать примерно в 2000-х годах, но тогда принцессы Дианы уже не было в живых. Она погибла в результате автокатастрофы в 1997-м.

Ранее, писал 5-tv.ru, королевский повар раскрыл тайну принцессы Дианы — ради нее пришлось переделывать все меню!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.