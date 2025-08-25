«Восхитительный город»: американский актер Марк Дакаскос оценил Москву

Фото, видео: www.globallookpress.com/Billy Bennight; 5-tv.ru

Столица России — один из любимых городов звезды фильма «Джон Уик 3».

Американский актер Марк Дакаскос, который получил свою популярность по ролям в боевиках 1990-х годов, признался в своей любви к российской столице. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Московской международной неделе кино.

По словам звезды фильма «Джон Уик 3», для него Москва является одним из любимых городов. К тому же Дакаскос добавил, что видит в мегаполисе значительный потенциал.

«Думаю, что у Москвы огромный потенциал. Считаю, что Россия — это прекрасная страна, а Москва — восхитительный город», — подчеркнул актер.

При этом Дакаскос восхитился архитектурой столицы, ее озеленением и людьми, прекрасно разбирающимися в жизни. Он заметил, что у жителей города открытые души.

Актер приехал в РФ на неделю кино, которую в этом году посетили более 80 деятелей киноиндустрии более чем из 20 стран. В числе гостей были творческие знаменитости из Индии, Китая, Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Ирана, Бразилии, США, Мексики и Южной Кореи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о реакции американского режиссера Вуди Аллена после визитов в Петербург и Москву.

