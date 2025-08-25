На поиски пропавших туристов на острове Итуруп вылетел вертолет МЧС

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Тургруппа из десяти человек не выходит на связь со вчерашнего дня.

Для поиска пропавших в районе вулкана Баранского на острове Итуруп Сахалинской области туристов был направлен вертолет Ми-8 МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«На поиски выдвинулся борт ведомства с тремя спасателями. На земле в поисково-спасательной операции задействованы 28 специалистов и восемь единиц техники», — говорится в сообщении.

Накануне обнаружить туристов на вершине вулкана не удалось. Поисковые мероприятия осложнялись плотным туманом, который значительно снижал видимость.

О пропаже туристической группы из десяти человек стало известно утром 24 августа. По словам главы Курильского муниципального округа (МО) Сахалинской области Константина Истомина, группа перестала выходить на связь в районе вулкана Баранского. Следственные органы начали проверку по факту их исчезновения.

Позднее появилась информация, что группа не была официально зарегистрирована перед маршрутом. По предварительным данным, путешественники могли отклониться от маршрута из-за густого тумана. Также стало известно, что сопровождающий их гид впервые находился в этом районе.

