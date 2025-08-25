«Закрыть рот»: Гаврилов высказался о частом появлении жены Андреасяна в его фильмах

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Лиза Моряк то и дело подвергается критике негодующих, которые считают, что она получает главные роли «по блату».

Режиссер Сарик Андреасян снимает свою жену Лизу Моряк так же, как и другие известные его коллеги привлекают в кинокартины своих вторых половинок. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал актер и предприниматель Алексей Гаврилов на премьере фильма «Идентификация».

По его словам, негативные комментарии в сторону Андреасяна неуместны, поскольку в работах народного артиста РСФСР Владимира Меньшова тоже принимала участие его супруга, народная артистка РФ Вера Алентова, так же как и в лентах итальянского кинорежиссера и сценариста Федерико Феллини — его жена, артистка Джульетта Мазина.

«Сарик же снимает профессиональную актрису, которая получила профессиональное образование, которая может воплотить любой жанр — от „Жизнь по вызову“ до Татьяны в „Онегине“. И она делает это достойно», — заявил Гаврилов.

К тому же он добавил, что перед избранницей режиссера стоит непростая задача — доказать зрителям, что она достойна этих ролей, проявив свой талант в работе.

«У нее огромная ответственность за то, что ей доверяет ее собственный муж. Потому что планка их проектов в киноиндустрии уже высокая. Поэтому я считаю, если есть возможность у них существовать в тандеме как режиссер и актриса, то они это делают полноценно, глубоко и доказывают зрителям. Любое доказательство зрительской любви — это рубль, который зритель отдал в кассу кинотеатра и посетил это кино. И все их проекты успешны», — подчеркнул Гаврилов.

Он пояснил, что такой подход к творчеству показывает, насколько неуместны комментарии тех, кто высказывается против участия Моряк в фильмах ее мужа.

«На этом можно поставить точку и закрыть рот всем хейтерам, которые их оскорбляют и унижают, и вообще ведут себя самым недостойным образом», — сказал Алексей.

При этом актер напомнил о штате сотрудников в продакшне Андреасяна, которые не бедствуют, что является показателем его качественной работы.

«Ребята творят, обеспечивают свои семьи. Тысячи людей, у которых есть семьи и дети, работают в „К. Б. А.“ (Кинокомпания братьев Андреасян. — Прим. ред.) и получают достойную заработную плату, и трудоустроены на годы вперед. Честь и хвала таким работодателям и побольше бы их было в нашей стране», — заключил он.

В фильмах Сарика Андреасяна его супруга Лиза Моряк снимается довольно часто, что заметили зрители. Многие не одобрили такой выбор режиссера, обвинив его в блате. Сам же Сарик не согласился с хейтерами и отметил, что счастлив из-за совпадения любимой работы и личной жизни. Он также считает, что Лиза очень талантливая артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Андреасян и Моряк попали в шторм и капитан лайнера их высадил.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX