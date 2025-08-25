Фото: www.globallookpress.com/JesÃƒÂºS HellÃƒÂ­N

ВСУ усилили атаки по российским объектам после саммита РФ и США на Аляске.

Украина увеличивает интенсивность атак по российским объектам, препятствуя тем самым процессу мирного урегулирования конфликта. За прошедшие выходные российские системы ПВО ликвидировали сотни беспилотников. Под атаки попали Курская АЭС и порт в Усть-Луге. После саммита РФ и США на Аляске украинская армия активизировала удары по гражданской инфраструктуре.

К миру не готовы

Как рассказал «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, число атак ВСУ в сутки выросло с 300 до 430. По его словам, эти действия направлены на дестабилизацию и срыв переговорного процесса.

«Если до Аляски у нас было около 300 ударов в сутки, то после их число увеличилось до 400, а иногда 420–430. Пострадавших также стало больше, потому что увеличилось количество массированных ударов БПЛА. Порядка 90% пострадавших — жертвы беспилотников. В Донецке из-за одного прилета HIMARS пострадал 21 человек», — отметил дипломат.

Мирошник подчеркнул: речь идет о намеренных ударах по гражданским объектам.

«Террор всегда рассчитан как раз на гражданское население с возможным политическим эффектом», — пояснил он.

Накануне, 24 августа, системы ПВО перехватили вражеский дрон у Курской АЭС, где при падении сдетонировал заряд, повредив трансформатор. В этот же день в небе над портом Усть-Луга было сбито десять беспилотников. Их обломки вызвали пожар на терминале.

Создать видимость

Политолог Денис Денисов полагает, что усиление атак связано с попытками Украины доказать свою боеспособность и показать Европе, что она не проигрывает.

«Любая интенсификация военных действий негативно влияет на мирное урегулирование. Украина может помешать мирным переговорам. С другой стороны, мы до сих пор не особо понимаем параметры этого мирного регулирования, чтобы точно говорить о том, как подобные действия скажутся на общей картине процесс», — отметил эксперт.

Одновременно Украина продолжает осуществлять диверсионные действия на территории РФ. По информации ФСБ, на прошлой неделе была сорвана серия террористических актов, подготовленных украинскими спецслужбами. Один из агентов планировал взрыв автомобиля в Подмосковье для устранения российского военнослужащего. Также была предотвращена попытка теракта на Крымском мосту.

Кроме того, Украина умышленно применяет дроны против мирных граждан. Так, 23 августа в Красной Яруге два человека пострадали после удара по автомобилю. В Волгоградской области при атаке БПЛА ранения получили три человека, включая ребенка.

По данным «Известий», за второй квартал текущего года количество обстрелов ВСУ по российской территории увеличилось почти на треть. Эти события разворачиваются на фоне оживления диалога между РФ и США: лидеры стран ведут регулярные переговоры, обсуждая пути снижения напряженности в отношениях. Глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что Украина сознательно провоцирует Россию с целью срыва переговоров.

Получить поддержку любой ценой

Несмотря на происходящее, переговорный процесс по Украине продолжается. После встречи в Белом доме 18 августа с участием европейских лидеров, президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, США и ЕС начали обсуждение гарантий безопасности для Киева. Великобритания и Франция выступают за ввод европейских войск.

Источники Bloomberg сообщили, что Лондон и Париж уже получили поддержку от десяти стран. Тем не менее, по словам главы военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгона, вопрос о направлении войск пока находится на ранней стадии. Польша и Греция, в свою очередь, отказались отправлять своих военнослужащих.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что присутствие иностранных армий на украинской территории неприемлемо для России. Он также прокомментировал информацию СМИ о возможной встрече российского лидера Владимира Путина и Зеленского.

«Президент Путин четко сказал, что он готов к встрече, при условии, что у этой встречи действительно будет повестка дня, президентская повестка», — отметил Лавров.

Не хотят за стол переговоров

Лавров также заявил, что основным препятствием для продвижения мирного процесса остаются действия Киева и стран Евросоюза. По его словам, на встрече в Анкоридже Москва продемонстрировала гибкость, однако Зеленский не принял предложения: отказ от вступления в НАТО, обсуждение территориальных вопросов, отмена запрета на русский язык.

Тем временем, в Киеве открыто демонстрируют нежелание идти на компромиссы. Так, 24 августа там заявили: «Украина никогда больше в истории не будет принуждена к позору, который русские называют «компромиссом». Подобные заявления звучали и раньше.

ЕС стремится усилить влияние в переговорном процессе

Европейские союзники продолжают оказывать Киеву военную поддержку. Германия и Норвегия приобретут для Украины две системы ПВО Patriot, Швеция займется совместным производством вооружений. США, в свою очередь, делают ставку на мирное решение.

Россия будет действовать последовательно и терпеливо

Как отметил проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович, Россия будет сохранять спокойствие на фоне попыток срыва диалога. По его словам, Москва твердо следует обозначенным президентом принципам и продолжает объяснять свою позицию конструктивным партнерам, включая США и страны мирового большинства.

«Ситуация на поле боя для Украины стремительно ухудшается, поэтому Москва при любом исходе окажется в выигрыше. Осталось проявить терпение и силу воли, которых у нас в избытке», — заявил он.

Эксперт подчеркнул: темп переговоров зависит от разумного подхода западной стороны. Россия намерена достигнуть целей СВО, однако не исключает компромиссов при наличии встречного желания у Киева и его партнеров. Пока таких сигналов не поступает.

