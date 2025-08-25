«Мне повезло»: ведущий «Спокойной ночи, малыши» Григорьев о борьбе с раком

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Злокачественное образование у артиста диагностировали почти на последней стадии.

Заслуженный артист России Юрий Григорьев, известный по роли дяди Юры в детской передаче «Спокойной ночи, малыши», поделился подробностями своей борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом он рассказал в передаче на федеральном телеканале.

По словам артиста, в первый раз врачи диагностировали у него рак простаты практически на последней стадии. Тогда Юрий прошел лечение, которое помогло. Однако около года назад у знаменитости произошел рецидив.

«Очередные анализы показали увеличение, к счастью, небольшое. Мне, наверное, повезло», — признался Григорьев.

Как он отметил, такое могло произойти из-за его запоздалого визита в больницу. Несколько дней задержки оказали значительное и негативное влияние на ситуацию.

«Просрочил на четыре дня, пришел позже. Эти четыре дня существенно сказались. И врач меня предупредил: „На будущее имейте в виду — день в день“. Ровно 30 суток действует лекарство, которое нужно было колоть. На 31 день у вас начинается ухудшение», — пояснил артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что из жизни ушла драматическая актриса и кукловод Галина Марченко, которая озвучивала ворону Каркушу.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX