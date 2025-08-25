Опубликовано видео, как ТОС-2 «Тосочка» уничтожила укрытия с живой силой ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Один залп из этой огнеметной системы не оставляет противнику ни единого шанса.

Российские силы нанесли огневые удары по укрытиям и опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью тяжелой огнеметной системы (ТОС-2) «Тосочка». Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Мощные точечные удары были нанесены военнослужащими подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки войск «Запад» в ночное время — днем ранее с помощью беспилотников было обнаружено скопление живой силы на укрепленных позициях.

ТОС-2 «Тосочка» — одна из самых мощных систем в арсенале российских войск. Ее термобарические снаряды создают в зоне удара облако горючей смеси, которое воспламеняется и буквально выжигает весь кислород.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX