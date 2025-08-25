ВС РФ уничтожили технику ВСУ в Сумской области с помощью беспилотника

Российские беспилотники ежедневно уничтожают вооружение и живую силу противника.

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Сумской области. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Согласно данным Минобороны РФ, российские военнослужащие с помощью ударных FPV-дронов ежедневно наносят удары по технике ВСУ, артиллерийским орудиям, минометам, складам с боеприпасами, блиндажам, наблюдательным пунктам и позициям управления дронами.

Дроны запускаются с удаленных позиций, вне зоны прямой видимости переднего края. Результаты поражения целей фиксируются средствами объективного контроля.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

