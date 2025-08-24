СК возбудил уголовное дело после ЧП в Центральном детском магазине в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В результате инцидента погиб один человек.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту ЧП в Центральном детском магазине (ЦДМ) в центре Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня в магазине, расположенном в Театральном проезде в городе Москве, произошел хлопок. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в официальном заявлении СК.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Предварительно установлено, что в результате инцидента погиб один человек. Количество пострадавших уточняется. При этом ранее сообщалось о трех пострадавших: двое были госпитализированы, еще одному медицинская помощь была оказана на месте.

Инцидент произошел на третьем этаже здания. По предварительной информации, причиной хлопка мог стать газовый баллон. В момент происшествия в здании находились посетители и персонал — всех эвакуировали. Территория вокруг магазина была временно оцеплена.

