Основатель Telegram рассказал, что ему каждые две недели приходится возвращаться в страну.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что единственным результатом его ареста во Франции в 2024 году стал значительный ущерб имиджу страны как свободного государства. Об этом он сообщил 24 августа в своем телеграм-канале.

«К сожалению, единственным результатом моего ареста на данный момент стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны», — написал он в своем телеграм-канале.

Дуров уточнил, что с момента ареста ему каждые две недели приходится возвращаться во Францию, а дата подачи апелляции пока не назначена. По его словам, задержание произошло из-за ошибки французских правоохранителей, которые неправильно направляли юридические запросы в Telegram. Он отметил, что при корректной работе сотрудников вопросы были бы решены без вмешательства суда.

Ранее Telegram начал блокировать каналы, публикующие личные данные пользователей, что также связано с правовыми проверками и запросами властей.

