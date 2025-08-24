Теперь ездит на автобусе: Любовь Успенская удивила своих поклонников

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Певица похвасталась огромным автомобилем Mercedes с кожаными креслами и телевизорами.

Королева шансона Любовь Успенская удивила поклонников, сообщив о получении водительских прав категории D. Откровением артистка поделилась на своей странице в социальных сетях.

Успенская отметила, что новая категория позволяет ей управлять крупными машинами, включая ее Mercedes-Benz. Певица показала автобус с кожаными креслами, кроватью и встроенными мониторами, сравнив салон с шоу «Тачку на прокачку».

Звезда с юмором добавила, что транспорт напоминает «жилое помещение» и теперь она сможет сама ездить в любые места.

Исполнительница подчеркнула, что за рулем чувствует ту же свободу и драйв, что и на сцене, называя дорогу своей страстью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Успенская исполнила песню «Поет гитара» в рамках трибьюта «Любэ». Трибьют «Любэ 35. Все опять начинается» представляет собой переосмысление песен известного коллектива в интерпретации различных музыкантов, каждый из которых представил свои уникальные версии.

В проекте приняли участие более 50 артистов и коллективов, представляющих разные поколения и музыкальные направления. Первая часть альбома, вышедшая 21 февраля, включает 14 композиций. Открывает ее песня «Комбат», которую с душой исполнил заслуженный артист РФ Александр Маршал.

