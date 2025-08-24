В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из украинского плена бойцами РФ

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Также на борту прибыли восемь мирных жителей Курской области.

Самолет с 146 российскими военнослужащими, освобожденными с подконтрольных Украине территорий, 24 августа приземлился в Подмосковье. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

Кроме военных, на территорию России вернулись восемь граждан страны — жителей Курской области, которых украинская сторона удерживала незаконно. Обмен был организован при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщили ранее в Минобороны РФ.

Ранее в этот же день освобожденные поблагодарили президента России Владимира Путина и Министерство обороны за содействие в возвращении на родину.

