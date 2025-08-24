Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Лидеры Запада не понимают нового мирового порядка и не предлагают реальных решений.

Европа демонстрирует бессилие в вопросах украинского конфликта и отказывается признать уход Запада на второй план в глобальной политике. Об этом 24 августа сообщил экс-посол Франции в США Жерар Аро в интервью изданию Le Point.

Дипломат отметил, что современный мир переживает «конец эпохи господства Запада».

«Это связано как с постепенным изменением мирового баланса сил не в пользу Запада, так и с тем, что американский „жандарм“, который был его лидером и защитником, больше не хочет играть эту роль», — сказал посол.

Аро подчеркнул, что конфликт на Украине отражает непонимание грядущего мирового порядка со стороны европейских лидеров. Он добавил, что Запад требует непреклонности в отношении России, но не предлагает практических методов достижения победы.

В среду, 20 августа, сенатор России Алексей Пушков заявил, что главы Европы поддерживают мирное урегулирование украинского кризиса лишь на словах, при этом фактически мешают процессу и пытаются обмануть президента США Дональда Трампа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон запрещает Украине бить вглубь России дальнобойным оружием. Ограничения касаются американских, британских и французских крылатых ракет.

