Израиль нанес удары по военному комплексу и президентскому дворцу в Йемене

ЦАХАЛ: Израиль нанес удар по президентскому дворцу в Йемене

Атаки стали ответом на ракетные обстрелы со стороны хуситов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 24 августа провела авиаудары по военному комплексу, включающему президентский дворец, а также по другим объектам в Йемене. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

В Telegram-канале ЦАХАЛ указано, что среди пораженных целей оказались военный комплекс с президентским дворцом, электростанции «Асар» и «Хезаз» и хранилище топлива, используемое хуситами для ведения военных действий.

Отмечается, что удары были нанесены истребителями ВВС Израиля по военной инфраструктуре в районе Саны. В ведомстве подчеркнули, что эти меры стали ответом на неоднократные нападения со стороны террористического режима хуситов.

Армия уточнила, что президентский дворец находится на территории комплекса, откуда хуситы осуществляют свои военные операции.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры атаки Израиля по столице Йемена Сане. Очевидцы рассказали о семи взрывах. Также известно, что силы противовоздушной обороны Йемена сумели нейтрализовать часть израильских самолетов и вынудили их отступить.

