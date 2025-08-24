«Жую конфету, делаю маникюр»: как Агата Муцениеце готовится к свадьбе

Агата Муцениеце готовится к свадьбе с Петром Дрангой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса показала подготовку к девичнику.

Актриса Агата Муцениеце поделилась кадрами подготовки к девичнику. В мае она объявила, что музыкант Петр Дранга сделал ей предложение руки и сердца, и она согласилась. Последними подробностями подготовки к предстоящему торжеству она поделилась в социальных сетях.

Муцениеце сделала классический френч и укладку у стилиста.

«Жую конфету, делаю маникюр, уход за волосами. Вот он, настоящий идеальный девичник», — написала она.

Роман артистов начался в прошлом году и сразу стал одной из самых обсуждаемых тем. Первое совместное появление на публике состоялось на премьере фильма «Братья», после чего они перестали скрывать отношения.

Фото: Instagram*/agataagata

Несмотря на скептические комментарии о возможном пиар-характере союза, события показывают обратное: впереди у пары свадьба и рождение ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Агата Муцениеце начала подготовку к свадьбе с Петром Дрангой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — Корпорация Meta Platforms, которой принадлежат Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus, признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.