«Жую конфету, делаю маникюр»: как Агата Муцениеце готовится к свадьбе
Агата Муцениеце готовится к свадьбе с Петром Дрангой
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актриса показала подготовку к девичнику.
Актриса Агата Муцениеце поделилась кадрами подготовки к девичнику. В мае она объявила, что музыкант Петр Дранга сделал ей предложение руки и сердца, и она согласилась. Последними подробностями подготовки к предстоящему торжеству она поделилась в социальных сетях.
Муцениеце сделала классический френч и укладку у стилиста.
«Жую конфету, делаю маникюр, уход за волосами. Вот он, настоящий идеальный девичник», — написала она.
Роман артистов начался в прошлом году и сразу стал одной из самых обсуждаемых тем. Первое совместное появление на публике состоялось на премьере фильма «Братья», после чего они перестали скрывать отношения.
Несмотря на скептические комментарии о возможном пиар-характере союза, события показывают обратное: впереди у пары свадьба и рождение ребенка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Агата Муцениеце начала подготовку к свадьбе с Петром Дрангой.
