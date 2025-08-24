Иан Прауд: мирное соглашение должно включать план по отмене санкций против РФ

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он отметил, что это может стать решающим фактором для продвижения в урегулировании конфликта.

Британский дипломат Иан Прауд заявил, что продвижение в урегулировании конфликта на Украине возможно лишь при ослаблении антироссийских санкций. Об этом 24 августа он написал в статье для издания Strategic Culture.

«Это одна из причин, по которой любое мирное соглашение должно включать план по отмене санкций, а не по их введению. Было бы заблуждением полагать, что спустя более одиннадцати лет после введения первых санкций в отношении России угроза введения новых санкций побудит ее заключить мирное соглашение», — говорится в материале.

По мнению Прауда, ключевым шагом станет разработка четкого плана по сокращению ограничений, который не будет предусматривать право вето для Украины. Это, как отметил дипломат, станет важным стимулом для России заключить соглашение.

Эксперт подчеркнул, что угроза новых санкций, сохраняющаяся более 11 лет после введения первых ограничений, не способствует достижению мира и лишь осложняет переговорный процесс.

Таким образом, смягчение санкционной политики, по мнению Прауда, может стать решающим фактором для продвижения к урегулированию конфликта.

Ранее, писал 5-tv.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для заключения соглашения о гарантиях безопасности Украины после завершения конфликта западные страны должны учитывать ключевые интересы России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.