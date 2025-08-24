Израиль нанес авиаудары по столице Йемена Сане

Фото, видео: www.globallookpress.com/Hasan Bratic; 5-tv.ru

По данным СМИ, атака стала ответом на ракетные обстрелы израильской территории.

Армия обороны Израиля 24 августа нанесла авиаудары по столице Йемена Сане. Об этом сообщил телеканал Al Masirah. По данным издания Al Mashad Al Yemeni, удары пришлись на районы к югу от города и вызвали серию мощных взрывов, которые ощущались в близлежащих кварталах.

Очевидцы рассказали о семи взрывах вблизи Саны. Отмечается, что атаки были направлены на электростанцию и объект нефтепереработки неподалеку от столицы.

Газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники в израильских силовых структурах сообщила, что удары стали ответом на ракетные пуски по территории Израиля.

При этом телеканал Al Masirah утверждает, что силы противовоздушной обороны Йемена сумели нейтрализовать часть израильских самолетов и вынудили их отступить.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Израиль блокирует возможность ввоза гумпомощи в сектор Газа. В Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам отметили, что грузом со складов в Египте и Иордании с продовольствием, медикаментами и средствами гигиены можно было бы наполнить шесть тысяч грузовиков.

