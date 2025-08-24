Лавров объяснил появление в свитере с надписью «СССР» на саммите в Анкоридже

Министр отметил, что выбор одежды отражал его личные воспоминания, а не политические намерения.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на саммит лидеров США и РФ в Анкоридже в свитере с надписью «СССР», подчеркнув таким образом свое отношение к прошлому. Об этом 24 июля дипломат рассказал в интервью телеканалу NBC, текст которого опубликован на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

Лавров напомнил, что и он, и президент Владимир Путин родились в Советском Союзе. Министр процитировал слова главы государства о том, что сожалеть о распаде СССР естественно, однако стремиться к его восстановлению — ошибочно.

«Мы родились в Советском Союзе. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что те, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы. Это абсолютно верное утверждение», — заявил он.

Журналист NBC предположил, что выбор одежды дипломата может указывать на стремление Москвы возродить Советский Союз. Лавров отверг такую трактовку, подчеркнув, что Россия признала независимость бывших союзных республик и строит с ними отношения на соответствующей основе.

По словам министра, ностальгия связана с воспоминаниями о корнях, детстве, юности и близких людях. Он добавил, что хранить память о своей жизни — это одно, а пытаться завоевывать территории военным путем — совсем другое.

