Путин отправится в Китай с четырехдневным визитом

В последний раз глава государства посещал КНР в мае прошлого года.

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Китай с четырехдневным рабочим визитом. Об этом 24 августа сообщил Telegram-канал программы «Вести».

В сообщении уточняется, что о планах главы государства рассказал автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. По его словам, визит президента в КНР рассчитан на четыре дня.

В рамках поездки состоятся переговоры делегаций России и Китая, а также участие российского лидера в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Тяньцзине.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что визит Путина в Китай планировался на август–сентябрь и будет приурочен к 80-летию победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны.

В мае прошлого года Путин совершил визит в Китай, который длился два дня и носил статус государственного. В свою очередь, Си Цзиньпин посещал Россию в этом мае, и его поездка совпала с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

