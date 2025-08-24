Более 140 российских военнослужащих вернулись из украинского плена
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Они уже получают помощь и в дальнейшем будут направлены в российские клиники.
В воскресенье, 24 августа, 146 российских военнослужащих были возвращены с территории, находящейся под контролем киевского режима. Об этом сообщает Минобороны РФ. В обмен украинской стороне переданы 146 военнопленных ВСУ.
Кроме того, в рамках договоренностей были освобождены восемь жителей Курской области, являющихся гражданами России. По информации ведомства, они незаконно удерживались украинской стороной.
На данный момент все российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь. В дальнейшем бойцов направят в лечебные учреждения Минобороны РФ для прохождения полного курса лечения и реабилитации.
Отмечается, что посредническую роль в организации обмена сыграли Объединенные Арабские Эмираты. Ранее, 14 августа, с территории, контролируемой Киевом, были возвращены 84 российских военных. Освобожденные бойцы тогда выразили благодарность президенту России Владимиру Путину и всем, кто способствовал их возвращению домой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили село Филия Днепропетровской области.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.