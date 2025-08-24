Экс-прокурор заключен под стражу по обвинению в получении взятки в Ленинградской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По уголовному делу продолжается сбор доказательств.

Экс-прокурор одного из районов Ленинградской области заключен под стражу, его обвиняют в получении взятки. Об этом рассказывает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

«Бывший прокурор Лодейнопольского района Ленинградской области заключен под стражу по обвинению в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Денежные средства были получены прокурором 21 августа 2025 года в лесном массиве в городе Лодейное Поле от посредника», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело, продолжается сбор доказательств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Генпрокуратура требует конфисковать недвижимость у семьи экс-судьи Адыгеи. Аслан Трахова возглавлял судебную систему республики 20 лет: с 1998 по 2019 год. Все это время, по версии прокуроров, он оформлял на своих дальних родственников и подставных лиц объекты недвижимости. После того, как мужчина ушел в отставку, он начал возвращать активы в семью.

