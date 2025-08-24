Группа из 16 человек занимается поисками пропавших на Курилах туристов

Работе спасателей мешает мощнейший туман.

Всего 16 человек привлечены к поискам пропавшей на острове Итуруп Сахалинской области туристической группы. Об этом 5-tv.ru сообщил глава Курильского муниципального округа Константин Истомин.

«Восемь человек — МЧС и администрация, и восемь человек военных задействовано. В общей сложности 16 человек», — отметил чиновник.

Мешает работе спасателей, добавил Истомин, сильнейший туман.

«Там, где вулкан, туман, там, где море у нас и океан, тоже туман периодически. Поэтому условия не подходящие, так скажем, для проведения быстрых мероприятий по розыску», — сообщил глава Курильского муниципального округа.

Поиски продолжаются. По данным Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Курильского муниципального округа, к спасателям присоединились военные.

О том, что десять туристов пропали в районе вулкана Баранского на острове Итуруп, стало известно утром 24 августа. Путешественники перестали выходить на связь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что туристы не испугались землетрясения на Камчатке. Из-за сейсмической активности для путешественников пока закрыты каньон Опасный, подножие Мутновского вулкана, вулкан Горелый. Приостановлены и экскурсии на гору Верблюд у подножия Авачинского вулкана. Но запреты не всегда останавливают путешественников.

