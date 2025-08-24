«Ребята все заряженные»: режиссер Хант провел мастер-класс для студентов Луганской академии культуры и искусств

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Начинающие деятели культуры стали гостями Московской международной недели кино.

Уникальную возможность пообщаться с лучшими кинорежиссерами страны получили сотни российских студентов. Все они стали гостями Московской международной недели кино.

Наставниками в первых мастер-классах выступили создатель вселенной «Майора Грома» Артем Габрелянов, кинопродюсер Михаил Китаев, а также режиссер и сценарист Александр Хант. О всех секретах профессии их спросили, в том числе студенты Луганской государственной академии культуры и искусств. Они тоже приехали в Москву.

«Была возможность встретиться с ребятами из московской школы кино, и с ребятами из Луганской академии культуры и искусств. Ребята все заряженные молодые, профессию выбрали страшную, ужасную. Не знаю, как бы, всегда хочется посочувствовать этому выбору. Но если выбрали, надо биться, бороться, про это мы и рассказывали, про сложности нашей профессии», — рассказал кинорежиссер и сценарист Александр Хант.

Уже сегодня, 24 августа, в дискуссиях фестиваля по видеосвязи примет участие культовый американский режиссер Вуди Аллен. На неделю кино в столицу России приедут также сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос.