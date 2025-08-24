Десять туристов пропали в районе вулкана на курильском острове Итуруп

Фото: Смитюк Юрий/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Группу разыскивают сотрудники МВД и спасатели, в район поиска прибыл представитель окружной администрации.

Группа из десяти туристов пропала в районе вулкана Баранского на острове Итуруп, что входит в состав Курильских островов и является самым крупным на архипелаге. О происшествии рассказал глава Курильского муниципального округа (МО) Сахалинской области Константин Истомин в своем Telegram-канале.

«Туристическая группа из десяти человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского», — написал он.

В район поиска пропавших прибыл представитель окружной администрации. К организации спасательных работ также были привлечены сотрудники отдела МВД и спасатели. В данный момент группу ищут шесть человек.

Прежде стало известно о гибели туриста в Геленджике во время подводной прогулки. Это второй смертельный случай за неделю. Все обстоятельства случившегося указывают на нарушения техники безопасности со стороны организаторов и инструктора, однако они продолжают принимать заявки. Идет расследование.

Ранее 5-tv.ru также сообщал, что операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки Натальи Наговицыной прекращена. Альпинистка со сломанной ногой больше недели провела на одной из самых сложных вершин в мире, расположенной в Киргизии. Все попытки помочь ей оказались тщетны из-за сильного ветра и снегопада.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.