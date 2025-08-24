Пожар произошел на территории Курской АЭС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Загорелся трансформаторный блок.
Пожар произошел на территории Курской атомной электростанции (АЭС) в Курчатове.
Как рассказали 5-tv.ru в пресс-службе станции, загорелся трансформаторный блок, который не относится к АЭС. Поэтому опасность для станции отсутствует, как и для населения города.
Также уточняется, что электричество в городе работает в штатном режиме.
На месте работают пожарные. Причина произошедшего устанавливается.
До этого, 17 августа, стало известно, что украинский ударный беспилотник «Спис» был перехвачен над территорией Смоленской АЭС.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX