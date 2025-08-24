Валерия о первых ухаживаниях Пригожина: «Пытался меня откормить. Отъелся сам»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам певицы, муж, который поначалу был только продюсером, покорил ее своей искренностью.

Певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, и они нередко радуют поклонников подробностями их истории любви длиной в 20 лет и семейной жизни. Когда-то они были только творческим союзом — исполнительница и ее продюсер. Но однажды по уши влюбленный мужчина начал действовать.

Валерия рассказала ведущим шоу «Женский форум», что Пригожин добился ее очень простой, но при этом совершенно особенной и редкой чертой — искренностью. Артистка считает, что в современных мужчинах практически исчезло это качество, а ее муж всегда остается собой, ничего не скрывает.

В работе, на первых свиданиях и в дальнейшей совместной жизни Иосиф Пригожин всегда был «как на ладони». И это заставляло его избранницу думать, что где-то кроется подвох. Трудно было поверить, что рядом настолько открытый человек, очень подкупало умение продюсера по-детски удивляться, радоваться, говорить честно. Одна только проблема возникла — двухмесячный период ухаживаний обернулся для Валерии лишними килограммами.

«Он водил меня в рестораны, само собой, пытался меня откормить зачем-то. Отъелся сам при этом. Не знаю, почему мы с ним ходили по ресторанам… Может, я выглядела так, будто никогда в жизни не ела, не знаю», — сказала певица.

Валерия и Иосиф Пригожин познакомились в 2003 году. В это время артистка мучительно разводилась с продюсером Александром Шульгиным, от которого родила троих детей, а еще терпела домашнее насилие. Поиски нового продюсера привели исполнительницу к Пригожину. Он не пылал энтузиазмом, так как прежние подопечные когда-то были ее конкурентами. Но после личной встречи влюбился, и уже через год женился.

