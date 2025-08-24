Семейный сценарий: главные признаки, что вы повторяете судьбу родителей

Фото: 5-tv.ru

Зачастую, даже зная об ошибках матери или отца, дети совершают их снова. Можно ли выбраться из замкнутого круга?

Каждый сам строит свою жизнь? Или в ней есть сценарии, повторяющиеся из поколения в поколение? Можно ли их переписать? На эти вопросы в материале портала «Доктор Питер» ответила клинический психолог Юлия Тарибо. Как объяснила эксперт, семейный сценарий — это шаблон жизни, который формируется, когда ребенок наблюдает за поведением взрослых. За тем, как они общаются, любят, ссорятся, зарабатывают и тратят деньги, решают или не решают проблемы. И увиденное со временем становится как бы образцом для подражания.

Стоит отличать семейные традиции от паттернов. Пироги по воскресеньям и жертвенное материнство — разные вещи. Так каждая женщина в поколении оказывается несчастной в браке, а мужчина, например, не умеет управлять своими эмоциями. Именно в семье человека учат никому не доверять, бояться перемен и так далее, причем на бессознательном уровне. Поэтому так важно научиться распознавать деструктивные установки и менять их.

Нейропсихологи объясняют это силой привычных нейронных связей и вытекающим из этого привычным поведением. Кроме того, на будущее сильно влияют детские психологические травмы. Повторение знакомой боли кажется более безопасным, чем риск испытать новое. Однако не стоит винить родителей, лучше заострить внимание на вычленении позитивного опыта и искоренении негативных паттернов.

Жизнь по семейному сценарию — как понять и изменить его

Это непросто, но возможно. Если вы выбираете партнеров с похожими «недостатками», постоянно оказываетесь в похожих конфликтных ситуациях, боитесь близости или саботируете собственный успех на работе, вам наверняка мешают деструктивные установки.

Также тревожными звоночками являются: беспокойство из-за денег, как будто плохо зарабатывать больше, чем зарабатывали родители, запрет на собственные потребности и удовольствия, завышенные требования к себе или синдром самозванца.

Чтобы исправить ситуацию, важно первым делом признать проблему. Затем следует изучить семейную историю и понять, как родственники воспринимают мир. Без осуждения, как факт. И сделать вывод — вы не обязаны повторять ошибки близких.

Следующим шагом станет создание новых паттернов. Постарайтесь определить свои цели и желания, попробуйте изменить свою рутину, начать действовать не привычным образом, а так, как хотели бы. И преодолевайте страх.

Окружение — важный аспект. Избегайте людей, которые вас обесценивают и ищите тех, кто готов поддержать. И не бойтесь просить помощи. Если самостоятельно не справляетесь, обратитесь к психологу, особенно если речь о травматичном детстве или хроническом повторении разрушительных сценариев.

Если чувствуете, что конкретный специалист вам не подходит, меняйте его, пока не найдете своего. И главное — верьте в успех. Вы ценны сами по себе и имеете право жить по-своему и быть счастливым человеком.

