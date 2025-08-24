Оппенгеймер работал на СССР? Правда и мифы о советском атомном шпионаже

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Как на самом деле Советскому Союзу удалось добыть описание конструкции американской ядерной бомбы?

Как только в Советском Союзе создали и испытали свою атомную бомбу, не прекращается дискуссия о том, кто внес больший вклад в это научное достижение. Ученые или разведчики? В советское время, конечно, это не афишировали, подчеркивая прежде всего труд первых. Своеобразным прорывом стала публикация воспоминаний в 1994 году Павла Судоплатова в книге «Разведка и Кремль».

Сначала она вышла на английском и немецком языках и лишь потом, в 1996 году, на русском. Печать молчания была сорвана, и в том же году указом президента сразу пятерых ветеранов Службы внешней разведки, работавших по атомному направлению, удостоили звания Героя России. Вот так, спустя полвека, награда нашла героев.

Сам Павел Судоплатов — личность легендарная, вообще-то он мастер диверсий против врагов советской власти. За границей, например, лично ликвидировал бандеровцев, спланировал покушение на Троцкого. К атомному шпионажу его привлекли в конце войны. Он аккумулировал агентурную информацию и передавал советским ученым для ознакомления. Но в специфических условиях: только в его кабинете, выносить за пределы ведомства нельзя. Что было в этих документах? Все, что могло представлять интерес.

Например, были фотографии из американской ядерной лаборатории. У нас они шли под грифом «Совершенно секретно», но на самом деле это был фоторепортаж журнала Life.

Или был случай — в 1942 году под Таганрогом в машине нашли офицерский портфель некоего Ганса Вандервельде с формулами по созданию атомной бомбы. Кто он? Почему оказался под Таганрогом — до сих пор неизвестно. Но все это поступало ученым.

Мы не знали, откуда информация, как получается, и не могли быть уверены, что там нет дезинформации, вспоминал позднее один из отцов первой советской бомбы Юлий Харитон. Все приходилось проверять и перепроверять.

При этом советской разведке удалось проникнуть на самые секретные ядерные объекты США — лаборатории Лос-Аламоса, заводы Окриджа и центр по ядерным исследованиям в Беркли.

До сих пор идут споры, не был ли завербован сам Роберт Оппенгеймер, отец американской ядерной бомбы. Ведь его первая жена, его вторая жена, его брат были коммунистами. Залогом успеха было то, что среди ученых было много сочувствующих — не только социалистической идее. Шире — равновесию сил. Об этом напомнил президент, сам, как мы помним, разведчик, на встрече с учеными-ядерщиками.

«Многие специалисты, которые работали в Лос-Аламосе, в США, они же сотрудничали одновременно с Россией. И они не были тривиальными шпионами в прямом смысле этого слова. Они вообще не были шпионами, они были просто умными людьми. И понимали, чтобы уберечь человечество от того джина, которого они выпускают из бутылки, нужно создать баланс. Они это сделали», — сказал президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Саров.

Вот интересное фото — Роберт Оппенгеймер, Эйнштейн с женой и хорошая знакомая обоих ученых Маргарита Коненкова, жена скульптора, агент советской разведки. Если верить воспоминаниям все того же Судоплатова.

Но главным официально подтвержденным источником информации является Клаус Фукс, немецкий физик, антифашист, работавший и в Англии, и в США. Один из немногих, кого реально судили за связи с советской разведкой.

Детальное описание первой американской атомной бомбы оказалось в распоряжении советского руководства за 12 дней до того, как они ее собрали.

Главное, что давала разведка — экономию времени и ресурсов. Когда в 1949 году Сталин принимал в Кремле изобретателей первой советской бомбы, он предположил, что еще год-полтора и бывшие союзники могли бы нанести ядерный удар по СССР.

В США уже был готов соответствующий план, целями были выбраны 24 города. Москве предназначались восемь атомных бомб, а Ленинграду — семь. Ядерный паритет защитил от подобных угроз. Ученые и разведка заставили повернуть атомную гонку в мирное русло.

