Фото, видео: Ягодкин Дмитрий/ТАСС; 5-tv.ru

Каждый день российские бойцы проявляют отвагу на поле боя.

Не имея возможности одерживать победы на фронте, боевики ВСУ продолжают пытаться вести диверсионную деятельность в России. На неделе были свежие задержания завербованных агентов, еще один автомобиль, напичканный взрывчаткой, перехваченный ФСБ, и, наконец, группа диверсантов, обнаруженная в Брянской области.

Судя по всему, есть лишь один реальный способ остановить диверсионно-террористическую деятельность Киева — довести СВО до конца. Это возможно благодаря тем бойцам, что действуют на передовой. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Пятый поселок подряд освобожден в Днепропетровской области. Новогеоргиевка пополнила список завоеваний на Днепропетровщине, наряду с Малиевкой, Январским, Дачным и Вороным.

В тот же день в российский дом вернулись Сухецкое и Пановка Донецкой Народной Республики (ДНР). Это результат прорыва нашей армии на Покровск, направлении севернее самого города.

Что там происходит, «Известиям» рассказал Герой России, командир стрелковой роты 1-й Славянской гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа в оперативном подчинении группировки войск «Центр» с позывным «Ткач»:

«Продвигаемся на север, чтобы увеличить зону нашего продвижения и расширить передний край противника, чтобы взять его на разрыв».

А это кадры штурма села Александро-Шультино. Бойцы 4-й бригады «Южной» группировки войск использовали тактику зачистки с применением мощных зарядов из противотанковых мин. Отсюда до Константиновки, крупнейшего укрепрайона ВСУ, всего пять километров.

На том же направлении бьется и бригада «Невский» добровольческого корпуса. Этот боец совершает восемь вылетов дрона в сутки, хотя с детства он мечтал стать не летчиком, а футболистом, как Дэвид Бекхэм, поэтому его позывной в точности повторяет прозвище его любимого спортсмена.

— «Бэкс», потому что в футбол играл?

— Да, хоть кто-то знает! Никто не понимал. Ну, я так сначала кота назвал, а потом уже здесь себе позывной взял в честь кота. У него же сколько, девять жизней? Ну вот, чтобы хотя бы одну мне подарил.

Серега «Кот», кременской Рэмбо, герой многих наших репортажей. Живой герой, о котором уже сегодня пишут в книгах. Больше трех лет на самом острие передовой.

«Я на голову, скажем так, немного отбитый. Я всегда первый в штурм побегу, вот тут 21-го ходил числа. Но немного остудило, когда вот здесь пуля пролетела, АГС, и осколок в капюшоне. А вот еще бронежилет мой, тоже осколок есть», — рассказывает боец 374-го ОСБ ВС РФ с позывным «Кот».

Это именно с ним наша группа попала в бой в лесах Кременной. Мы слышали, как свистели над головой пули, срезало ветки рядом с нами, а «Кот», на самом деле, излишне отчаянно стоял в полный рост и поливал врага из пулемета.

«Ну да, не зря „Кот“ говорил, что он отмороженный… Лихой парень», — отметил военкор «Известий» Дмитрий Зименкин.

Он прошел три года войны, обучился на медика и спасал жизни раненых товарищей на передовой. И сам был ранен восемь раз. Теперь уже серьезная для него война окончена.

Как известно, у котов девять жизней, пусть та последняя оставшаяся будет долгой и счастливой. Простой парень из ЛНР, который, даже не послужив в армии, стал героем СВО, заслужил это вне всяких сомнений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX