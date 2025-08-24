«Ректор» на связи: как студентов обманывают мошенники перед 1 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Эксперты перечислили новые способы обмана злоумышленников.

Перед 1 сентября мошенники могут активизироваться, используя различные схемы обмана, нацеленные на студентов. В МВД РФ ранее зафиксировали уловки, направленные против абитуриентов, однако и уже зачисленные в вузы студенты нередко попадают в зону риска. Какие методы используют злоумышленники, в чем их опасность и как защитить себя — рассказали «Известия».

Почему студенты становятся целями мошенников — мнение экспертов

По словам директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA (ГК «Солар») Игоря Сергиенко, студенты интересны мошенникам как новая аудитория с высоким уровнем вовлеченности в цифровую среду. Молодые люди, по его мнению, недавно начавшие самостоятельную жизнь, могут быть не готовы к различным социальным манипуляциям.

GR-директор ИБ-компании «Код безопасности» Александра Шмигирилова отмечает, что чаще всего жертвами становятся те, у кого недостаточно опыта в цифровой и социальной сфере.

Руководитель группы защиты бренда Angara SOC Мария Михайлова считает, что первокурсники особенно уязвимы из-за стресса, связанного с началом учебы, и незнания всех нюансов оформления документов.

Сценарии обмана в 2025 году

Мошенники в 2025 году могут применять дипфейки, чтобы звонить студентам якобы от имени преподавателей или администрации;

Также подделываются профили кураторов и педагогов в соцсетях. Цель — получить личные данные или деньги;

Под предлогом перерасчета стипендии, налоговых вычетов или льготной оплаты обучения могут поступать звонки от «экспертов»;

Возможны и попытки распространения вредоносного ПО под видом «приложений вуза» или «учебных расписаний».

Аналитик данных Координационного центра доменов.RU/. РФ Евгений Панков предупреждает, что Telegram становится ключевой платформой атак. В 2025 году число фишинговых сайтов, маскирующихся под Telegram, увеличилось в 3,6 раза — с 925 до 3386 доменов.

Через поддельные чаты мошенники могут требовать оплату за общежитие, доплату за обучение или продавать фальшивые справки и билеты.

Ранее зафиксированные схемы

С конца 2024 года участились звонки родителям первокурсников с предложением подключиться к «Единому порталу ученика и студента» или обновить «цифровой профиль».

Также создавались поддельные сайты с названиями вроде «Государственная система учета достижений учащихся» — все они были впоследствии заблокированы.

В приемную кампанию 2025 года мошенники представлялись сотрудниками комиссий и выманивали средства под видом «безопасных переводов» из-за якобы взломанных аккаунтов. Позже начали поступать звонки от имени «ректора» о подозрительных поступлениях денег с просьбой показать экран онлайн-банка. Главные цели — личные данные и финансовая выгода.

Как обезопасить себя

Помимо потерь денег и данных, жертвы могут быть втянуты в незаконные действия, вплоть до диверсий и террористических актов.

Руководитель BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин советует всегда сохранять спокойствие, критически оценивать информацию и не принимать поспешных решений. Особенно важно проверять адреса сайтов, следить за предупреждениями браузера.

«Важную роль играет и обучение киберграмотности: специальные уроки помогут лучше понимать риски и ответственнее вести себя в онлайн-среде. Необходимо сохранять здравый подход, внимательно анализировать данные репетиторов из объявлений по подготовке к экзаменам. Учитывайте число оценок преподавателя, подтверждение его личности и профессиональный опыт», — предупредил Кирюшкин.

