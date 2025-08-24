Актриса Марина Федункив о позднем материнстве: «Чувствую себя самой счастливой»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Артистка родила первого ребенка в 53 года и, по собственным словам, относится к новой роли как к великому дару.

Актриса Марина Федункив родила первенца в октябре прошлого года и до сих пор относится к нему как к чуду — не каждая женщина решается выносить малыша в ее возрасте. Но у 53-летней звезды получилось исполнить мечту — стать мамой. Она встретила мужчину, причем на 13 лет моложе, и подарила ему сына Теодора. С этого момента, призналась артистка, она полностью переосмыслила свою жизнь.

Как рассказала Федункив журналистам издания WomanHit, в отличие от многих молодых женщин, которые торопятся вернуться к прежней жизни после родов, она наслаждается каждым моментом материнства. Потому что понимает ценность и уникальность своего положения. ,

«У меня есть возможность дать ребенку все самое лучшее, хотя к этому стремится каждая женщина. Все те чувства, которые приходят в твою жизнь с рождением ребенка, ты воспринимаешь не как должное, а как дар», — сказала актриса.

Марина Федункив и ее супруг Стефано Маджи с радостью наблюдают за развитием мальчика, ищут в его мимике и поведении свои черты, сходства и различия.

«Когда сын улыбается, чувствую себя самой счастливой. И, конечно, они очень быстро растут», — добавила артистка.

Теодору почти год, и мама все еще кормит его грудью. Об этом в интервью Starhit.ru рассказала телеведущая Лера Кудрявцева, которую с Федункив объединил один проект. Как отметила ведущая, она очень удивилась, узнав, что коллега даже на работе сцеживает молоко каждые два часа, замораживает его и отправляет ребенку. По мнению Кудрявцевой, на такую маму «молиться надо».

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Марина Федункив выбрала сыну такое необычное имя.

