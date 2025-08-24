Где недавно отгремели бои: будни саперов на освобожденной земле

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

Они ежедневно зачищают дороги, мосты и здания от оставленных националистами боеприпасов.

За минувшую неделю российские войска освободили 11 населенных пунктов, из них два уже в Днепропетровской области и девять в ДНР. Главное событие здесь: расширение вклинения между двумя крупными укрепрайонами ВСУ — Покровского и Константиновского. Попытки боевиков ВСУ контратаками срезать этот клин ни к чему не привели. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Российские войска продолжают охватывать с двух сторон Покровск и приближаются к Константиновке. Минобороны ежедневно публикует кадры объективного контроля, на которых уничтожаются вражеские опорные пункты, техника, которая едет на ротацию, артиллерия и минометы.

Особый акцент на уничтожение пунктов БПЛА противника. Вслед за штурмовиками в освобожденные села приходят те, для кого работы здесь еще на несколько лет даже после окончания СВО — саперы.

Все населенные пункты, где недавно отгремели бои, буквально кишат взрывчатыми веществами.

Вот здесь, в овраге, местные жители нашли несколько ящиков с боевыми гранатами, сообщили об этом саперам. Вот несколько гранатометов, боеприпасы — они уже непригодны к дальнейшему использованию, потому что заржавели. Все это подлежит уничтожению.

Они идут почти сразу за наступающими войсками — бойцы саперно-штурмовой роты инженерного батальона 12-й бригады группировки «Центр». Начинают с дорог и обочин.

«Ежедневно гектар, два гектара зачищаем. И местные жители помогают, обнаруживают такие боеприпасы, как „Колокольчики“, „Лепестки“, очень опасные. В первую очередь зачищаем дороги, подъездные пути, мосты осматриваем, различные здания», — рассказывает командир взвода саперного батальона 12-й бригады группировки «Центр» Рустем Рахимов.

Найденные боеприпасы подрывают в безопасных местах. Таких, как это — разрушенный мост образует естественный котлован, если сложить все внизу, то разлет осколков минимальный.

«Обезвреживали подвал, не было возможности вытаскивать из него боеприпасы, и приходилось подрывать прямо в нем», — рассказал рядовой саперного батальона 12-й бригады группировки «Центр» Артем Некрасов.

В окрестных селах саперов все знают, они помогают местным обезопасить дома. Накануне очистили крышу бабушке Ярославе Дмитриевне. Хотела перестелить шифер, но рабочие отказались, на чердаке были мины.

— Мы вам крышу почистили. Два колокольчика нашли там.

— Нашли?

— Да! Там уже не опасно?

— Все, мы там все убрали уже.

— Спасибо, ребята, что вы мне сказали! Спасибо огромное!

Главная задача саперов — обезопасить пути подвоза и эвакуации. Решение, которое сильно упрощает бойцам логистику ближнего тыла.

На фронт стали массово поступать автомобили, конфискованные у пьяных водителей. В 99-й рембат Южного военного округа, например, машины поступают со штрафстоянок Волгоградской и Ростовской областей.

— Это у какого-то алкоголика, который дважды нарушил закон, отобрали машину и Росимущество передало вам?

— Да.

— Меньше алкоголиков на дорогах, а бойцам очень хорошая помощь.

В рембате из легковушек делают багги, как их здесь называют. Отрезают крышу, снимают задние сиденья и двери, усиливают кузов дугами.

«Стандарт один, но приезжают представители подразделений, и у них свои пожелания. Кому-то нужно сделать чисто для эвакуации, кому-то другое, какое-то крепление под РЭБ, станину под пулемет», — рассказывает командир взвода 99-го рембата ЮВО Олег Уханев.

Только такая комплектация позволяет вовремя увидеть дрон, открыть по нему огонь и быстро покинуть машину.

Компактные, чтобы легко спрятать, шустрые и практически одноразовые в современных условиях машины очень востребованы на фронте всеми родами войск.

