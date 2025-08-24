Любовь и смерть на высоте 7 тысяч метров: история альпинистки Натальи Наговицыной

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Куйдин; 5-tv

Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки прекращена. За все время оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека.

Операция по спасению россиянки Натальи Наговицыной в горах Тянь-Шаня официально прекращена. Испортилась погода, надо ждать «окна», быстрых способов добраться до нее — нет.

Наталья сломала ногу при спуске с пика Победы на высоте примерно семь тысяч метров еще 12 августа. Последние сигналы она подавала 19 августа. Три экспедиции с вертолетами Ми-8 и Ми-17, а также пешая не смогли до нее добраться.

Все происходит на самой границе Киргизии и Китая. Здесь по соседству два «семитысячника», то есть две горы выше семи тысяч метров. Наталья на пике Победы, а на Хан-Тенгри четыре года назад погиб ее муж, его парализовало в двух шагах от вершины.

Наталья тогда боролась до последнего, не оставляла любимого, пока он дышал, даже когда ее уговаривали спасаться самой. И вот храбрая женщина пошла на соседнюю вершину, как будто снова бросила вызов судьбе.

А может, чтобы быть ближе к нему, навсегда оставшемуся между небом и землей. Корреспондент «Известий» Иван Литомин — о надеждах и тяжелых решениях.

Один из самых страшных горных маршрутов. Почти две недели одна против неукротимой стихии. Уникальная операция, за которой следит весь мир.

Три спасательные экспедиции. Разбитый вертолет. Один погибший, двое пострадавших. И все ради одного единственного шанса на чудо.

Вот они: кадры, которые до последнего давали надежду. Российская альпинистка Наталья Наговицына на высоте 7200 метров. Порванная палатка и еле различимые движения рукой.

Это одна из немногих попыток установить контакт. У Натальи сломана нога, она не может двигаться. Нет связи. Почти нет еды. Температура воздуха около 28 градусов мороза.

Базовый лагерь Каркыра, около двух тысяч над уровнем моря. Именно отсюда, из этого базового лагеря, она и начинала свое восхождение.

Сезонная деревня туристов и альпинистов Каркыра — стартовая точка для тех, кто желает покорить Тянь-Шаньские семитысячники.

Палаточный лагерь альпинистов — именно здесь группа Натальи Наговицыной проходила акклиматизацию. Правда, Наталья жила здесь в своей палатке, ставила ее предположительно вот в этом месте. Около двух-трех дней они здесь провели.

Восхождение началось в конце июля. Все шло по плану. Как и полагается, сначала акклиматизация, потом на вертолете Наталья Наговицына отправилась в следующий лагерь на высоту около четырех тысяч метров. Мы повторяем ее путь, летим тем же маршрутом.

«Вот они: снежные вершины горной цепи Тянь-Шаня. Мы подлетаем к промежуточному лагерю, дышать становится тяжело. Но погода позволяет, сейчас будем приземляться», — рассказывает корреспондент.

От Южного Эныльчека на пик Победы Наталья Наговицына взошла вместе со своей группой. А 12 августа альпинисты начали спуск. И уже по пути вниз на высоте около 7200 метров Наталья отстала, оступилась и сломала ногу.

«Девять из десяти погибших или трагических случаев, когда человек уже спускается вниз и не понимает, насколько, насколько ответственен еще и спуск. Ему кажется, вот сейчас буквально один-два дня и ты внизу, поэтому он торопится, идет на риск», — сказал альпинист Олег Савченко.

Запас еды, воду, спальный мешок и палатку Наталье принес Лука Синигилья, итальянец. Здесь, на вершинах мира, нет границ, политических разногласий или конфликтов. Вдали от земли перед безжалостным лицом стихии все равны. Это скажет любой альпинист.

Именно Лука первым пытался вытащить Наталью из западни. Спасти не получилось. И уже по пути от Натальи вниз Лука тоже погиб. Его тело альпинисты из группы Натальи спрятали в пещере, спустились вниз и подробно рассказали, что случилось в походе. Так и началась спасательная операция.

В надежде спасти Наталью за сутки удалось собрать полноценный отряд из шести человек. Их планировали забросить вертолетом на высоту 4,5 тысячи метров. Но боковой ветер, обрушение судна и тяжелые травмы спасателей.

«Корнева вывих бедра, задний вывих бедра и ушиб грудной клетки. У Батуева компрессионный перелом таза, девятнадцатого позвонка без нарушения функции спинного мозга», — сказал врач-травматолог-ортопед Иссык-Кульской областной объединенной больницы Азат Амантуров.

Единственный, кто почти не пострадал, — спасатель, горный гид компании-организатора восхождения Натальи — Виталий Акимов. Он остался на высоте в составе следующей, уже третьей по счету, спасательной группы. Они дошли до шести тысяч метров. Эксклюзивно только нашей съемочной группе Виталий рассказывает, что спасти Наталью пытались до последнего. Но пришлось вернуться.

— А есть понимание: Наталья жива, не жива?

— Ну, связи не было, мы не знаем.

— А до куда вы дошли в итоге, до какой высоты?

— Где-то до шести с лишним. Мне доктор сказал идти вниз, я пошел вниз. Я просто не очень хорошо себя чувствовал.

— А группа, соответственно, просто за вами приняла решение?

— Ну, естественно, да.

Для Натальи Наговицыной горы — особая страсть. А восхождение на пик Победы — глубоко личная история. Ее муж Сергей Наговицын тоже был альпинистом и погиб на высоте 6900 метров на руках у Натальи во время восхождения на соседнюю вершину Хан-Тенгри в августе 2021 года.

Инсульт. Наталья до последнего была рядом с ним. Кадры переговоров со спасателями, которые уговаривали Наталью спуститься, легли в основу целого фильма.

На Хан-Тенгри Наговицына вернулась спустя год. В память о муже установила там мемориальную табличку.

Вера Беликова — администратор базового лагеря Каркыра — хорошо знала и Наталью, и ее супруга. Рассказывает: на пик Победы Наталья тоже шла с мыслями о супруге.

«Мы вместе сидели, она сидела. Паша шикарно играет на гитаре, мы вместе пели. Вы знаете, у нас два замечательных таких вечера и прошли. Она и тоже была. Никто не мог подумать, что это может и произойти. Все идут за победой, покорить Победу», — сказала администратор базового лагеря Каркыра Вера Беликова.

В базовом лагере на высоте четыре тысячи тысяч метров Наталью встретил ее друг — Дмитрий Коровин. Он только что вернулся из экспедиции, тоже покорял пик Победы. В эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал, что знает Наталью как опытную и очень подготовленную альпинистку.

«В этом году я видел крепких достаточно ребят, которые разворачивались только от того, что у них не хватало сил двигаться дальше. Соответственно, это все прошла. Она выдержала мороз, она поднялась на вершину», — сказал альпинист Игорь Коровин.

Точной статистики, сколько человек покорили пик Победы, никто не ведет. Но по некоторым данным, их не больше полутысячи. Виктор Лутов — один из тех, кому удалось взойти на Победу. Подробно и внимательно специально для «Известий» изучает маршрут Натальи Наговицыной по картам.

«Сейчас эта женщина находится, скорее всего, вот в этой точке, прямо вот в этой. Вы видите, какой опасный и сложный гребень. Тут спасательные работы… Я не представляю, как их можно выполнять. Вертолет сюда не может приземлиться, ему негде. Здесь острый гребень», — сказал мастер спорта по альпинизму международного класса Виктор Лутов.

Высота пика Победы — 7439 метров. Но опытные альпинисты знают: он намного сложнее самого главного восьмитысячника планеты — Эвереста. Туда 600 человек каждый год поднимаются. Условия, воздух, рельеф, маршруты на Победе такие, что не прощают ни малейшей даже не ошибки, неточности.

«Маршрут проходит по гребню. Это означает, что вы идете, а снежная масса сходит влево или вправо от вашего движения. То есть для того, чтобы преодолеть их, надо уметь и знать альпинистскую технику, обладать умениями страховки, чтобы не случилось то, что случилось», — сказал чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму (2007 год), спасатель, преподаватель школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

За все время восхождений на пик Победы погибло больше 70 человек. Но еще больше сотни числятся пропавшими без вести, спустить тела погибших с огромной высоты не удается годами.

Сегодня официально стало известно: спасательные работы на пике Победы завершены. Еще никогда с высоты больше семи тысяч метров не удавалось эвакуировать пострадавших и снимать тела погибших. Тем не менее в спасение Натальи Наговицыной верили многие. Но, к сожалению, чуда так и не произошло.

