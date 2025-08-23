В МВД предупредили о новой схеме телефонных мошенников с копированием голоса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чтобы обмануть своих жертв, аферисты действуют в два этапа.

Телефонные мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян и заполучения их денег. Об этом сообщают журналисты ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ, с которыми они ознакомились. По данным агентства, на первом этапе аферисты связываются с жертвой под видом сотрудника телекоммуникационной компании и информируют о скором отключении городских телефонных линий.

Затем абоненту предлагают выбрать альтернативную линию с сохранением номера и перейти на нее с сохранением прежних условий тарифного плана. А когда тот соглашается, обещают подготовить и направить ему все необходимые документы. Далее начинается второй этап. Жертве теперь звонят якобы сотрудники правоохранительных органов и Центробанка (ЦБ) РФ.

Новые лица в афере появляются, чтобы предупредить человека: он общался не с представителем телекоммуникационной компании, а со злоумышленником, который скопировал голос и получил доступ к банковским счетам обманутого. И тогда под предлогом защиты накоплений жертве предлагают задекларировать их и перевести на «безопасный счет».

Испуганный и дважды обманутый человек открывает доступ к средствам и теряет их.

Прежде чем следовать указаниям звонящих вам «специалистов», связывайтесь с компаниями, с которыми сотрудничаете, а также с правоохранительными органами и подтверждайте информацию. И никогда не отдавайте все пароли, поверив на слово. Преступники часто пытаются запугать собеседника, действуют напористо, чтобы он потерял бдительность. Сохраняйте спокойствие и берите паузу на проверку полученной информации.

