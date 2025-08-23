Фото, видео: СК РФ; 5-tv.ru

Следствие будет просить суд об аресте.

Блогеру Арсену Маркаряну предъявлено обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества. Задержанный не признал вину, сообщили в столичном Следкоме.

По данным следствия, фигурант записал и опубликовал несколько видео, направленных на унижение достоинства группы лиц, выделенной по признаку национальности — русских.

В Следственном комитете России сообщили, что блогера проверят на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенным в сети.

Уголовное дело в отношении блогера возбудили еще весной, тогда же он был объявлен в розыск.

Поводом стало интервью с Маркаряном, где он высказал свою русофобскую позицию. В частности, он оскорблял бойцов специальной военной операции (СВО), их родственников, правоохранительные органы, а также предлагал бомбить российские города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанного Арсена Маркаряна доставили в следственный отдел, он проходит по делу об оскорблении памяти защитников Отечества.

