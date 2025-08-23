США потратят $3,5 млрд на борьбу с угрозами от оружия массового уничтожения

Фото: Reuters/Carlos Barria

США потратят 3,5 миллиарда долларов на средства по снижению угроз, связанных с оружием массового уничтожения, для своих партнеров. Об этом сообщили на официальном сайте Пентагона.

«Данный контракт предусматривает предоставление широкого спектра услуг и продуктов для обеспечения устойчивого снижения химической, биологической, радиологической и ядерной угрозы странам-партнерам», — сказано в сообщении.

Отмечается, что действующими партнерами Вашингтона по этой программе являются 35 государств, среди которых Украина, Молдавия, Азербайджан, Индия, Пакистан и другие страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США рассматривает возможность передать энергетическим компаниям 20 тонн оружейного плутония. Об этом пишет Reuters. По данным издания, этот плутоний может быть использован в качестве топлива для атомных реакторов.

Речь идет о запасах плутония, который был накоплен в период холодной войны. Его, как отмечают авторы статьи, Штаты должны былы уничтожить еще 25 лет назад. Тогда, в 2000 году, РФ и США подписали соглашение о нераспространении этого сырья. Также страны обязались уничтожить свои запасы.

