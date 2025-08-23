Фото, видео: 5-tv.ru

Он не согласен с тем, в чем его подозревают.

Задержанного блогера Арсена Маркаряна доставили в следственный отдел, он проходит по делу об оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Блогер подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ («Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет»).

Маркарян заявил, что не согласен с тем, в чем его подозревают. В Следственном комитете России сообщили, что блогера проверят на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенным в сети. Маркарян был задержан 23 августа в Московской области.

