Классика встретилась с современностью: вышел музыкальный альбом шоу «Сны Пушкина»

В треках соединяются оркестровые вальсы XIX века и балканские ритмы, рок и элементы трэпа, диджейские партии и фолк-хоры.

На музыкальных платформах стал доступен альбом с композициями из театрализованного циркового шоу «Сны Пушкина». Об этом 23 августа сообщила пресс-служба проекта.

В альбоме классическая музыка органично сочетается с современными жанрами. Автором саундтрека выступил композитор и аранжировщик Тарас Демчук — автор песен для народного артиста РФ Григория Лепса и певца Витаса, а также композитор фильмов «Лед 2» и «Елки 11». В его композициях можно встретить оркестровые вальсы XIX века вместе балканскими ритмами, а также рок, фолк-хоры и даже элементы трэпа с партиями диджея.

«Мы решили не привязываться к одной эпохе, ведь сказки существуют вне времени: музыка должна звучать так, чтобы зритель мог полностью погрузиться в удивительные миры Пушкина», — приводятся слова Тараса Демчука в пресс-релизе.

При создании музыки были использованы балалайка и редкие народные инструменты ручной работы. Все партии исполнила мультиинструменталистка Анна Март, благодаря таланту которой удалось добиться живого, насыщенного звучания, погружающего слушателя в атмосферу сказок Александра Сергеевича Пушкина.

«Сны Пушкина» — первое в России шоу мирового уровня в формате нового цирка. Премьера постановки состоялась в мае этого года, и шоу уже стало одним из самых ярких культурных событий сезона. За это время его посетили более 50 000 зрителей. Уникальную постановку можно будет увидеть до 21 сентября 2025 года.

В шоу участвуют более 60 артистов — лауреаты международных фестивалей, заслуженные мастера спорта, чемпионы России и мира. Важную роль в представлении играет юмор, за который отвечает клоунское трио «Без носков». Образ Злодейства — извечного противника поэта — воплотил один из самых известных клоунов страны Анатолий Окулов (Акула).

Это цирковое шоу проходит без участия животных — в центре внимания находятся человек, его талант, грация и мастерство. Представление рассчитано на зрителей всех возрастов: взрослым оно понравится благодаря художественной глубине, впечатляющим трюкам и музыкальному сопровождению, а детей увлекут яркие образы, динамика, необычные костюмы и сказочная атмосфера.

